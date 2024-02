Milan-Rennes, la moviola della Gazzetta: “Niente rigore su Kalimuendo”

Milan-Rennes, la moviola de La Gazzetta

"Partita semplice per il montenegrino Debanovic. Timide proteste dei francesi che chiedono un rigore per un contatto in area tra Gabbia e Kalimuendo a fine primo tempo: normale contrasto, è l’attaccante del Rennes ad accentuare la caduta, giusta la decisione dell’arbitro. Corretto il giallo (l’unico della partita) e non il rosso a Nagida per il fallo su Reijnders lanciato a rete al limite dell’area: non c’è chiara occasione da gol".