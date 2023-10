Milan, Reijnders: “Vogliamo lo Scudetto. Champions? Vi dico che …”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset': le sue dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, dal 'Corriere dello Sport'.

"Scudetto e lotta per la Champions"

«Vogliamo lo Scudetto, ma questo Milan è in grado anche di vincere la Champions League», ha detto l'olandese Reijnders, tra i migliori in campo in occasione di Grecia-Olanda 0-1, sfida di qualificazione agli Europei 2024.