Milan, sei nei piedi di Reijnders: è il perno del centrocampo di Pioli

Milan, Reijnders è già insostituibile per Pioli — Si tratta dell'unico giocatore del Diavolo ad aver giocato sempre in tutte le prime 8 partite in Serie A e nelle prime 2 gare in Champions League. È partito sempre titolare, tranne che contro il Newcastle a 'San Siro', a conferma dell'importanza che ha assunto il calciatore della Nazionale olandese negli schemi di Pioli.

A testimonianza di quanto sia centrale nel gioco rossonero, i dati. Reijnders ha il 92% di passaggi completati con successo. Altra caratteristica, la corsa: l'olandese è sempre stato tra i calciatori del Milan con più chilometri percorsi in queste prime 8 partite di campionato. Qualità e quantità in mezzo al campo, quindi.

Gli manca solo il gol, ma sta lavorando per arrivarci — Elemento utile sia in fase di copertura sia in quella di impostazione. Sempre preciso in passaggi, appoggi e pulito nelle giocate. Con gli assist, ha già dato. Ora gli manca soltanto il gol: ha provato la battuta a rete diverse volte, sfiorando il bersaglio grosso. Reijnders dovrà lavorare con fiducia: la rete arriverà.

Il Milan si è battuto tanto per regalarlo a Pioli nell'ultimo calciomercato estivo e ora si capisce bene il perché. Duttile e funzionale, può giocare in diversi ruoli del centrocampo, anche se, in rossonero, sta diventando determinante soprattutto nella posizione di mezzala sinistra. Ovunque gioca, fa bene: che acquisto di spessore per il Diavolo! Mercato Milan, gli occhi di Moncada sul gioiello mondiale >>>

