Calciomercato Milan – Gli occhi di Moncada sul nuovo gioiello mondiale

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, al Milan, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Allontanati Paolo Maldini e Frederic Massara e promossi, nel loro ruolo, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio al fianco del CEO Giorgio Furlani, c'è stata una finestra trasferimenti molto movimentata. Tanto in entrata quanto in uscita. Ma si è trattato soltanto dell'inizio. Il nuovo management, infatti, è ben consapevole di come ci sia ancora molto da fare in casa rossonera.