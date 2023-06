RedBird, un anno di Milan. Cardinale atteso a Milano: la sua agenda

Milan, il ritorno di Cardinale in città — Non è escluso che Cardinale torni a 'San Siro' già per Milan-Verona, partita che potrebbe valere ancora il terzo posto in classifica e, pertanto, un altro piccolo 'regalo' da 5 milioni di euro per la proprietà del club rossonero. La visita di Cardinale, che sia nel fine settimana o qualche giorno più in là, sarà in ogni caso l'occasione per un fare punto della situazione.

Si parlerà delle strategie per il mercato estivo e della chiusura del bilancio. Tutti i soldi generati dall'azienda Milan, per 'La Gazzetta dello Sport', saranno reinvestiti nel club. In tempo di sostenibilità, significa che i proventi della Champions serviranno per rinforzare la squadra di mister Stefano Pioli.

Mercato, bilancio e stadio sul piatto delle discussioni — La quota (50 milioni di euro) potrà crescere con il ricavato dalle cessioni. Questa è la linea che la proprietà ribadirà a Paolo Maldini e Frederic Massara, uomini-mercato del club di Via Aldo Rossi. Cardinale, poi, potrà festeggiare un bilancio del Milan, in chiusura al prossimo 30 giugno, non soltanto in pareggio, ma anche in attivo.

L'altro argomento caldo su cui si farà il punto è lo stadio. Le aree più battute restano San Donato Milanese (più facile entrare nella fase operativa ma in una zona meno estesa) o Sesto San Giovanni (burocrazia più lunga ma enorme metratura a disposizione). Deciderà il tempo, cioè l’opzione che per prima permetterà l’avvio dei lavori. Vice Theo, la brillante idea del Milan >>>