Milan, Ibrahimovic garantisce per Rashford e spinge per il colpo

Zlatan Ibrahimovic garantisce per Marcus Rashford . Così scrive 'La Gazzetta dello Sport'. L’advisor di RedBird conosce bene l'attaccante inglese, primo obiettivo di calciomercato del Milan , visto che hanno giocato insieme proprio con il Manchester United. Sarebbe stato lo svedese a dare il via libera all’operazione quando l’entourage dell’inglese lo ha proposto al Milan. Adesso la dirigenza del Milan sarebbe in attesa di una mossa decisa da parte di Rashford : il calciatore avrebbe manifestato la voglia di Serie A, anche se l'agente parla con tanti club in Europa. Senza chiudere del tutto la porta neppure di fronte a eventuali proposte da parte di club dell’Arabia Saudita, dove Marcus potrebbe addirittura percepire uno stipendio superiore rispetto all’attuale. Ecco, quando Rashford andrà dai Red Devils e ufficialmente dirà di volere il Milan, e solo il Milan, a quel punto Zlatan farà la sua mossa.

Milan, Rashford nel mirino. L'importanza di Ibrahimovic e il loro legame

«È stato il compagno di squadra più importante della mia carriera. La sua mentalità superava di una spanna quella di tutti gli altri. Non gli interessava ciò che si diceva di lui perché Zlatan guardava... in alto. È stato fondamentale per la mia crescita». La Gazzetta riporta le parole di Rashford su Ibrahimovic fatta qualche tempo fa. I due hanno giocato insieme per 43 volte. Sarebbero potute essere anche di più se nel marzo 2018 lo svedese non avesse deciso di trasferirsi nella Mls americana. Vedremo se Ibrahimovic sarà decisivo per la chiusura del colpo di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione sugli esterni? Pronto il clamoroso doppio colpo