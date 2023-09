Pallone d’Oro, Leao snobbato dai giurati: ora la rivincita con il Milan

Punto offensivo del Diavolo, punta lo Scudetto della seconda stella — Stasera, molto probabilmente, Leao sarà titolare in Slovacchia-Portogallo. Proverà a prendersi, definitivamente, un ruolo importante anche nella 'Seleção' dopo essere stato un subentrato di lusso ai recenti Mondiali in Qatar. Con il Milan, in questo avvio stagionale, ha già alzato gradualmente i giri del motore: intermittente a Bologna, devastante contro il Torino (2 assist e altre giocate), decisivo a Roma (gol in mezza rovesciata).

Nel 4-3-3 di Stefano Pioli rimane il punto di riferimento offensivo. Si pone come obiettivo il portare il 20° Scudetto in rossonero, quello della seconda stella, anche per diventare lui - finalmente - una stella del calcio mondiale. Milan, un nuovo acquisto vorrebbe già andare via >>>

