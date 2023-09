Milan, Leao condottiero anche con il Portogallo: “Pronti al massimo”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è impegnato con il Portogallo per le qualificazioni ad Euro 2024. Il suo grido di battaglia sui social

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, ormai da tempo, sia un punto fermo del Milan. Da quest'anno, poi, per classe e incisività all'interno della squadra rossonera, è stato anche 'promosso' a numero 10 del Diavolo. Leao, insomma, sempre più leader del Milan.