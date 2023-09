“Non sarebbe mai andato al Milan”: retroscena sull’attaccante sfumato

Nella sessione estiva di calciomercato il Milan ha a lungo cercato un attaccante centrale. Alla fine, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno virato, 'last minute', su Luka Jović, prelevato dalla Fiorentina a condizioni economiche favorevolissime. C'è da dire, però, come il serbo non sia stato propriamente il 'piano A' del Diavolo, bensì soltanto un'opportunità da cogliere al volo vista la situazione venutasi a creare con l'avvicinarsi dell'ultimo giorno di mercato. Ma, a quanto pare, è sfumato un gran colpo per i rossoneri e, no, non stiamo parlando di Mehdi Taremi del Porto.