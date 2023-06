Milan, nuovo numero per Leao: festeggia il rinnovo con il 10

Leao, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, ha la pennellata del 10 e il gusto per l’affresco, per l’improvvisazione creativa. Qualche volta si assenta dalla partita e questo a un 10 si perdona più facilmente. In più, segna: 11 e 15 gol negli ultimi due campionati, con la chiara promessa di attentare a quota 20 ".

La centralità di Leao, nel progetto Milan, al di là del numero di maglia, non cambierà di certo. In questi giorni è stato a Lisbona con la sua famiglia; a breve sarà impegnato con il Portogallo in due partite di qualificazione ad Euro 2024 contro Bosnia (17 giugno) e Islanda (20). Quindi, andrà in vacanza per ripresentarsi a Milanello il prossimo 10 luglio, giorno del raduno rossonero.