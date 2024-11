Per la 'rosea' si è rivelata vincente la strategia di Paulo Fonseca, quella delle panchine per stimolarlo e pungolarlo. Leao, il giocatore svogliato che faticava a rientrare in aiuto alla difesa, al 'Bernabéu' si è prodigato come non mai. Si è visto spesso dentro l'area di rigore rossonera a dare una mano, ma ciò non gli ha impedito di essere pericoloso per il portiere avversario. Da una sua azione è nato il corner da cui è scaturito il gol di Malick Thiaw. Da un suo tiro respinto è arrivato il gol di Morata. Quindi ha fatto l'assist a Tijjani Reijnders per il terzo gol rossonero. Solo una gran parata di Andrij Lunin su un colpo di testa gli ha negato l'esultanza personale.

La strategia di Fonseca ha avuto effetto: club soddisfatto — La cura Fonseca, su Leao, ha avuto il suo effetto e il club, secondo il quotidiano sportivo nazionale, l'ha riconosciuto, complimentandosi con l'allenatore. Che, 'normalizzando' il suo numero 10, lo ha reso di fatto speciale. Anche se le panchine in campionato, specialmente quella in Monza-Milan, hanno assunto un significato strategico. Fonseca ha spiegato come non fosse un’esclusione punitiva, ma una scelta dettata dalla fatica che l’allenatore avrebbe chiesto ai suoi nello stadio del Real Madrid.

Real Madrid-Milan potrebbe rappresentare la svolta della stagione rossonera e, di conseguenza, la svolta di Leao. Il quale, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', difficilmente rimarrà fuori in futuro, se non per rifiatare. In Cagliari-Milan di sabato ci sarà, quindi, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, Leao sarà l'uomo più atteso di Milan-Juventus, colui il quale può decidere l'importante sfida. A Madrid, davanti a Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, Rafa ha superato i suoi limiti. Ora tenga il piede sull’acceleratore a partire dalla gara della 'Unipol Domus'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida alla Juventus per il pupillo di Fonseca >>>