Real Madrid-Milan, Thiaw come due leggende del calcio

Come riportato dal noto portale di statistiche Opta, infatti, Malick Thiaw è diventato il terzo giocatore del Milan ad aver segnato un gol di testa contro il Real Madrid in Champions League: prima di lui ci riuscirono Rivaldo il 12 marzo 2003, quando i rossoneri persero 3-1 al Bernabeu contro i Blancos, e Filippo Inzaghi il 3 novembre 2010, in occasione della partita di Champions finita 2-2 a San Siro.