Milan, il messaggio di Leao: “Scudetto possibile. Campionato lungo …”

Milan, le parole di Leao al Gran Galà del Calcio AIC 2023

«Mi sento bene, non è una lesione grave ma non si deve rischiare. Sto lavorando insieme ai medici per non rischiare, il campionato è lungo. Bisogna lavorare step by step. Ma mi sento bene, senza dolore. Sto cercando ancora di prendere tempo per tornare al 100% per aiutare la mia squadra. Comunque stanno facendo bene, però spero di tornare presto», ha spiegato Leao sull'infortunio al bicipite femorale della coscia destra che, ormai, lo tiene fuori squadra da 25 giorni.