Milan, gol fantasma: Leao specchio dei problemi rossoneri in attacco

Milan, Leao non segna dal 23 settembre. Giroud da ancora prima — Proprio Leao, secondo il quotidiano generalista, è lo specchio di questa crisi offensiva del Milan di Pioli. Ha estro, dribbling, talento, velocità, ma alla fine nelle grandi notti non fa mai la differenza. A Parigi il confronto con Kylian Mbappé è stato lampante. Leao non segna da Milan-Verona 1-0 del 23 settembre scorso. E il 37enne Olivier Giroud non gli sta di certo dando una mano: due mesi senza gol su azione.

Vincere così è dura, per non dire impossibile. Per cercare di avere chance di superare il girone, il Milan dovrà fare almeno 7 punti su 9 contro PSG, Newcastle e Borussia Dortmund nella seconda fase del suo girone. Ma per avere una chance, servirà una svolta. Sia mentale sia tattica. Toccherà a Pioli trovare una soluzione al problema principale di questa fase: contro le big, il Diavolo perde. Non appena si alza il livello (vedasi partite contro Inter, Juventus e PSG), il Milan crolla, sbagliando impostazione.

La difesa alta contro i contropiedisti è un invito a nozze per gli avversari — Limite caratteriale, evidente. In svantaggio, il Milan si arrende. Uno come Theo Hernández, che dovrebbe essere un leader, puntualmente scompare. Contro squadre forti, che hanno attaccanti veloci nell'uno contro uno, lasciare centrali come Malick Thiaw e Fikayo Tomori da soli, a difendere altissimo, è un invito a nozze. Per non dire un suicidio tattico. Napoli-Milan sarà un crash test: non perdere sarebbe già un bel primo passo per il Diavolo di questo periodo.

