Milan, obiettivo chiaro: guarire dal mal di gol. Leao, ora scatenati

Milan senza gol a Dortmund: le fiammate di Leao non bastano — Un dato shock sintetizza la questione: tra Milan-Newcastle e Borussia Dortmund-Milan, infatti, zero gol segnati con 39 tiri effettuati. Olivier Giroud non segna da oltre un mese; i lampi di classe di Leao non sono bastati al Milan per trovare i tre punti in Germania. Così come non basta aver ritrovato una difesa solida, con un solo gol subito nelle ultime cinque gare dopo il derby.

Noah Okafor, ha commentato il 'CorSera', è prezioso, ma non ha caratteristiche da vero centravanti. Samuel Chukwueze, costato 28 milioni di euro bonus inclusi, ha corsa, estro, ma non ancora concretezza. Luka Jović, poi, per adesso non si è praticamente mai visto.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan prenderà una punta. Ma, fino ad allora, i rossoneri dovranno arrangiarsi. A differenza di Inter e Napoli, per esempio, non hanno un grande bomber come Lautaro Martínez o Victor Osimhen. Un campione che, in serate come quelle contro il BVB, avrebbe fatto la differenza.

In questo mese di ottobre, Juve, PSG e Napoli per i rossoneri — Per il Milan di Leao, ora, l'obiettivo è concentrarsi sull'ottobre rosso(nero): dopo il Genoa, arriveranno - in fila - Juventus, PSG e Napoli. Il crollo dei parigini a Newcastle (1-4) ha cambiato gli scenari del Gruppo F di Champions e per il Diavolo si profila, ora, una sorta di duplice spareggio contro la squadra di Gianluigi Donnarumma per passare.

Leao è chiamato a scatenarsi per mandare in gol i compagni e per mettersi in proprio. In questo mese di ottobre, ha chiosato il quotidiano generalista, al Milan ci sarà spazio per tutti - visti i tanti impegni - e a mister Pioli servirà l'aiuto di tutti per vincere quante più partite possibili.

