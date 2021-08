Milan, quanti sponsor: ben venti nel giro di un solo anno

Il Milan ha incrementato molto il suo numero di sponsor dall'agosto 2020 ad oggi: ben 20 nuove partnership annunciate dal club rossonero

Venti sponsor negli ultimi dodici mesi. Questo, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è il traguardo del Milan. Toccato, per altro, in un anno difficile, dal punto di vista commerciale, alla luce della pandemia provocata dal coronavirus. Il club rossonero, però, è riuscito tutto sommato a difendersi bene.