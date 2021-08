BitMEX, sponsor Milan – Multa da 100 milioni di dollari: il motivo

Episodio spiacevole per BitMEX, il nuovo sponsor del Milan: l'azienda pagherà 100 milioni di dollari di multa per alcune violazioni

BitMEX , il nuovo sponsor del Milan ufficializzato nella giornata di ieri , dovrà pagare una multa di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti . A spiegare bene l'accaduto è stato Calcio e Finanza : il noto sito web fa sapere che "la sanzione era stata comunicata dalla Commodity Futures Trading Commission , dopo che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York aveva emesso un ordine contro cinque società incaricate di gestire la piattaforma di crypto derivati".

Inoltre, BitMEX avrebbe agito come controparte in determinate transazioni dato che alcuni utenti hanno effettuato ordini direttamente tramite le interfacce utenti della stessa azienda. Pertanto, "l’ordine rileva che BitMEX ha violato il CEA (Commodity Exchange Act) gestendo una struttura per negoziare o elaborare scambi senza essere approvato come Designated Contract Market (DCM) o Swap Execution Facility (SEF)".