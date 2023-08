Milan, ora anche la fascia destra colpisce: Pulisic il tassello mancante

Con il Torino, invece, abbiamo potuto capire anche la polivalenza di Pulisic. Dopo l'uscita dal campo di Leao, il classe '98 è stato spostato a destra, zona in cui non ha smesso di creare pericoli e servire al meglio i suoi compagni di squadra. Tutto questo senza dimenticare che in panchina vi sono altre due frecce in attesa di essere scoccate: Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Svolta per la cessione di Saelemaekers >>>