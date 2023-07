Milan arriva Pulisic, al fianco di Tuchel: dalla Germania al Chelsea

Il nickname di Pulisic, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ufficiale è solo uno: Captain America, come il supereroe della Marvel. Pulisic in America ci è nato e ha iniziato a giocare a calcio, anche se si è perfezionato in Inghilterra, all’epoca in cui la famiglia si era trasferita per il lavoro della madre. Poi l’approdo in Bundesliga con il Dortmund. Il Chelsea lo porta in Premier League, dopo aver sborsato oltre 60 milioni. Con i Blues ha collezionato 145 presenze e 26 reti.