Milan, nessuno in Serie A decisivo come Pulisic e Leao: i numeri

Milan, con Pulisic e Leao si vola (e si produce) sulle fasce — Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli si fermano a 8, così come Domenico Berardi e Armand Laurienté del Sassuolo. In casa Fiorentina, quota 7 per Nico González e Jošip Brekalo, mentre la coppia Felipe Anderson-Mattia Zaccagni della Lazio è a quota 5.

Da questa classifica, ha evidenziato la 'rosea', sono chiaramente escluse le squadre che, come per esempio Inter, Juventus o Roma, non giocano con due ali o con due esterni offensivi. Se si allarga, però, il confronto alle altre big d'Europa, Pulisic e Leao del Milan reggono il confronto alla grande con chiunque.

Solo Mohamed Salah-Luís Díaz (Liverpool) sono alla pari, mentre tutte le altre coppie segnano e inventano di meno dei due rossoneri. Bernardo Silva-Phil Foden (Manchester City) sono a quota 6, poi Leroy Sané-Kingsley Coman (Bayern Monaco) sono a 9, così come Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé (PSG).

Deve ancora sbloccarsi Chukwueze. Intanto, viaggiano Chris e Rafa — Leao è al Milan dal 2019 e, negli anni, ha sempre migliorato i suoi numeri: l'anno scorso, in campionato, 15 gol e 8 assist per il lusitano. Ma l'attacco del Diavolo pendeva, inevitabilmente, sempre e solo a sinistra. Motivo per cui, nel'ultima estate di calciomercato, per riequilibrare a destra sono arrivati sia Pulisic (20 milioni di euro al Chelsea) sia Samuel Chukwueze (28 al Villarreal).

Quest'ultimo deve ancora sbloccarsi e quando lo farà ne vedremo delle belle. Intanto, però, questo Milan da Scudetto viaggia sulle ali super di Pulisic e Leao e non intende davvero più fermarsi. Nuovo bomber, spunta un nome che Ibra conosce bene >>>

