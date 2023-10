Milan, Pulisic vero leader rossonero: decisivo, segna quanto Giroud

Milan, Pulisic scatenato in questo avvio di stagione — In 8 partite di campionato, Pulisic ha già segnato 4 gol con il Milan: ha punito Bologna, Torino, Lazio e Genoa. Non tutte le partite, tra l'altro, le ha giocate per intero o dall'inizio. La sua media-gol è invidiabile: di fatto, l'esterno offensivo segna quanto il centravanti Olivier Giroud e, con lui, è il miglior marcatore rossonero in campionato.

Lo 'score' di Pulisic, finora, in Serie A è di 4 gol e un assist in 572'. L'impressione, però, è che nel nostro Paese abbia ritrovato fiducia in sé stesso e nelle sue capacità. Nel Chelsea, tra problemi fisici e scelte tecniche, giocava davvero poco. Il trasferimento al Milan gli sta consentendo di tornare a giocare sui livelli di rendimento a cui aveva abituato a inizio carriera.

Segna gol importanti. E vuole migliorare i suoi record in carriera — Anche perché, non va dimenticato, il giocatore passò dal Borussia Dortmund al Chelsea per 63 milioni di euro nel 2019. Quattro anni più tardi, il Milan lo ha rilevato a soli 20 milioni di euro e, fin qui, pur schierandolo sulla fascia opposta rispetto a quella in cui si trova meglio (a destra, anziché a sinistra), il numero 11 ha segnato tutte reti importanti.

Insomma, Pulisic in Serie A può fare la differenza. Soltanto in due stagioni in carriera ha realizzato più reti nei cinque principali campionati europei: 9 nel 2019-2020 (25 presenze) e 6 nel 2021-2022 (22 presenze) con i londinesi. Con il Diavolo potrebbe migliorare sicuramente queste statistiche. Gol di Pulisic, Cassano accusa tutti: le sue parole >>>

