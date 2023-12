Milan, l’obiettivo di Pulisic: doppia cifra come alla prima con il Chelsea

Alle spalle di Piątek e Ibrahimović in una speciale classifica

In vetta a questa graduatoria c'è il polacco con 8 gol segnati nella stagione 2018-2019, seguito dallo svedese (5 gol e 3 assist nella stagione 2019-2020), poi Pulisic. I numeri sono a suo favore. Infatti per Pulisic si tratta del miglior inizio di carriera di sempre in termini realizzativi, insieme all’annata 2019-2020 dove, al Chelsea, aveva siglato 5 reti in 12 gare, proprio come oggi al Milan. L’americano ha messo la doppia cifra nel mirino. Ha tutta una stagione per riuscirci. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada in missione per il nuovo bomber >>>