Milan, Pulisic segna ancora: nel suo mirino un obiettivo ben preciso

Christian Pulisic è andato in gol nella ripresa di Milan-Frosinone. Lo statunitense sta lasciando il segno in questa sua prima stagione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha sottolineato come, in occasione del 3-1 rifilato a 'San Siro' al Frosinone in occasione della 14^ giornata della Serie A 2023-2024, sia andato ancora una volta in gol l'attaccante statunitense Christian Pulisic.