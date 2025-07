Milan, Pubill non prioritario, Doué difficile: chi gioca da terzino destro?

Milan, terzino destro: Doué complesso, Pubill distante. Chi gioca titolare?

Il terzino destro titolare, secondo la rosea, sarà una novità: Pubill non sarebbe una priorità, mentre Doué, si legge, non dovrebbe arrivare a meno di sorpresa. E chi resta? In rosa ci sono Alex Jimenez, primo candidato per la maglia da titolare con Filippo Terracciano che ha cominciato da titolare l'amichevole di sabato mattina contro Milan Futuro.