Milan, prove di falso nove con il PSV: Rebic e De Ketelaere gli indiziati

E allora, come sottolinea il noto quotidiano sportivo, contro il PSV Eindhoven il tecnico Stefano Pioli potrebbe proporre il falso nove, già testato in passato con buoni risultati. L'opzione principale per l'attacco del Milan sembrerebbe essere al momento Ante Rebic , a dimostrazione che il match contro l' Udinese che lo ha visto agire in quel ruolo è stato uno dei migliori sul piano del gioco.

La seconda scelta invece potrebbe essere Charles De Ketelaere, che ha già giocato da falso nove al Bruges e in qualche spezzone al Milan. I tentativi non sono andati a buon fine e per questo il belga parte indietro nelle gerarchie. Difficile, ma non impossibile, l'impiego di Marko Lazetic, ritenuto ancora acerbo. Calciomercato Milan – Incontro con Raiola per il rinnovo di Bennacer