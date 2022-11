Milan, il 30 dicembre amichevole di prestigio contro il PSV Eindhoven

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, il 30 dicembre i rossoneri affronteranno in amichevole gli olandesi del PSV Eindhoven

(fonte acmilan.com) - AC Milan e PSV Eindhoven si affronteranno in amichevole il prossimo 30 dicembre alle 18.15 al Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda. Una nuova sfida internazionale, che seguirà quelle contro Arsenal e Liverpool, per continuare la preparazione in vista della seconda parte di stagione.