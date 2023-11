PSG, Luis Enrique verso la conferma del 4-3-3 con il Milan: le ultime

La scelta di Luis Enrique, si legge, dovrebbe però ricadere su un più prudente 4-3-3, anche per evitare di lasciare troppi spazi al Milan in ripartenza. Confermatissimi Achraf Hakimi e Milan Skriniar, che torneranno a giocare a 'San Siro' dopo gli anni all'Inter. Anche le scelte in mediana dovrebbero essere quasi certe: Warren Zaire-Emery e Vitinha agiranno ai lati di Manuel Ugarte. Infine, in attacco, l'unico ballottaggio sarà per il ruolo di punta centrale tra Randal Kolo Muani e Goncalo Ramos. Sugli esterni sono certi di scendere in campo Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé. LEGGI ANCHE: Milan, prendi spunto dalle parole di Florenzi. La strada per ripartire