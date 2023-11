Milan-PSG, Donnarumma: pronta ‘l’accoglienza’ di San Siro

Il Milan, in settimana, sarà impegnato in una partita fondamentale: contro il PSG, i rossoneri si giocano la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il Milan questa sera è impegnato con l'Udinese in campionato ma è inevitabile che la testa dei tifosi rossoneri possa già essere alla sfida di martedì sera contro i francesi e in particolare per il ritorno a San Siro di Gianluigi Donnarumma da avversario, per la prima volta. Al portiere della nazionale, come scrive Il Corriere della Sera, è pronta un'accoglienza speciale. Sono pronti fischietti e banconote finte. Un po' come fatto dai tifosi dell'Inter per Lukaku. Un'accoglienza che ci si aspetta dai tifosi rossoneri, dopo il modo in cui Donnarumma ha lasciato il Milan. La Curva ha postato una foto sui social a riguardo.