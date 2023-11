Milan, la Curva Sud avverte Donnarumma: “C’è posta per te …” | FOTO

La Curva Sud si sta già preparando, in modo inusuale, al ritorno di Gianluigi Donnarumma a 'San Siro' in occasione di Milan-PSG

Nonostante la spiegazione di Enzo Raiola, che negli scorsi giorni ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan, i tifosi rossoneri non sembrano aver dimenticato la decisione di 'Gigio' di abbracciare il progetto del PSG. E settimana prossima, in modo particolare martedì 7 ottobre, l'estremo difensore italiano tornerà a 'San Siro' per la sfida di Champions League.