Milan-PSG 2-1: “Una notte da sogno” | Champions League News

Milan-PSG 2-1: Pioli ha indovinato tutto — Intanto, in Milan-PSG i rossoneri si godono l'impresa. Pioli - fischiato sabato, discusso da settimane, con il ronzio di Zlatan Ibrahimović nelle orecchie e senza più canzoncina 'Pioli is on fire' a 'San Siro' - ha risposto azzeccando subito tutto. Dal modulo (non più 4-3-3, bensì 4-2-3-1) e uomini in campo.

Il quotidiano sportivo nazionale ha definito "mostruosa la prestazione di Ruben LoftusCheeck, fantasiosa la regia di Tijjani Reijnders, mai così gattusiano Yunus Musah". Il Milan avrebbe potuto battere il PSG soltanto se tutti avessero fatto il massimo e così è stato. Basti guardare la prova di Davide Calabria su Kylian Mbappé.

Il migliore in campo, però, è stato Leão. Ha aiutato la squadra anche senza palla, facendo poi cadere il PSG sotto i colpi dei suoi strappi. Ha segnato il gol del pareggio, ha costruito tantissimo, ha trascinato la squadra. "Se Leao sarà sempre questo, nei prossimi anni contenderà la scena a Jude Bellingham ed allo stesso Mbappé", il commento della 'rosea'.

Vittoria rossonera con pieno merito — Il PSG, supponente e presuntuoso, era andato in vantaggio con il colpo di testa di Milan Škriniar, poi si è dovuto arrendere alla rimonta rossonera. Firmata, come detto, da un gol di Leão (prodezza in rovesciata) e da un colpo di testa, uno stacco imperioso, di Olivier Giroud nella ripresa sul cross - calibrato - di un positivo Theo Hernández.

Il Milan, contro il PSG, ha giocato, secondo 'La Gazzetta dello Sport', "un gran primo, intenso, connesso, equilibrato". È stata una bella partita, con occasioni da una parte e dall'altra, con un gran bel Milan a vincerla con pieno merito. Nella ripresa, infatti, il Diavolo avrebbe potuto anche segnare il terzo gol in un paio di circostanza. Ma l'ex Gianluigi Donnarumma si è opposto con bravura. Solo con questo spirito il Milan potrà risalire anche in campionato. LEGGI ANCHE: Non solo Ibra: Milan, tutto pronto per un altro ritorno >>>

