Milan-Pro Sesto 6-0, il Diavolo di Pioli parte bene: è bello e carico

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto 6-0 a Milanello la Pro Sesto, squadra di Serie C, nella prima amichevole della stagione 2021-2022

Ad ogni modo, dopo dieci giorni di lavoro a Milanello, Pioli ha già potuto cogliere delle buone indicazioni dalla gara contro la Pro Sesto, compagine di Serie C allenata da Antonio Filippini e battuta per 6-0. Nel primo tempo hanno giocato tutti i titolari, o potenziali tali, disponibili, eccezion fatta per Alexis Saelemaekers, affaticato.