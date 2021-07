Calciomercato Milan – Ecco Ballo-Touré: oggi firma, domani si allena

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré diventerà ufficialmente rossonero nelle prossime ore. Il programma del terzino

Il Milan , che cercava un vice di Theo Hernández in questo calciomercato estivo, lo ha trovato in Fodé Ballo-Touré . Il terzino sinistro senegalese, di passaporto francese, ha svolto ieri nel pomeriggio le visite mediche presso la clinica meneghina 'La Madonnina'. Dopodiché, al 'Centro Ambrosiano' di Milano, ha ottenuto l' idoneità sportiva .

Ed oggi, a 'Casa Milan', Ballo-Touré apporrà la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai rossoneri. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si tratterà di un'operazione a titolo definitivo. Il Monaco, club proprietario del cartellino di Ballo-Touré, incasserà 4,2 milioni di euro più 500mila euro di bonus in caso di qualificazione del Milan alla Champions League 2022-2023.