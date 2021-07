Calciomercato Milan – Oggi firma Brahim Díaz: numero 10 salvo sorprese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz è tornato. Il fantasista andaluso ha anche assistito ieri all'amichevole di Milanello

Daniele Triolo

Ieri il Milan ha riaccolto Brahim Díaz, ennesimo colpo di calciomercato dei rossoneri in questa calda estate di trattative. Il fantasista di Málaga è giunto a Linate verso le ore 11:00. Ha dunque assistito, nel pomeriggio, all'amichevole vinta per 6-0 a Milanello contro la Pro Sesto.

In giornata, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Brahim Díaz sarà in sede al Milan per la firma sul nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Salvo sorprese, il trequartista andaluso indosserà, nella sua nuova esperienza rossonera, la maglia numero 10.

Si tratta di una maglia che porta con sé anche grandi responsabilità. Significa, per la 'rosea', tentare di intraprendere la strada per avvicinarsi ai grandi miti che, nel passato del Milan, hanno portato il numero 10 sulle spalle. Se il rendimento sarà da vero numero 10, Brahim Díaz, un giorno, potrà meritare di essere accostato a Clarence Seedorf e Manuel Rui Costa, per fare due esempi recenti.

Ma quel numero, in rossonero, l'hanno portato anche Gianni Rivera, Ruud Gullit, Dejan Savicevic e Zvonimir Boban. Più di recente, si è abbassato nettamente il livello, giacché la maglia è finita sulle spalle di Keisuke Honda e Hakan Calhanoglu. Spetterà, dunque, con tutta probabilità allo spagnolo riportarla ai fasti di un tempo che fu.

Nella passata stagione, agli ordini di Stefano Pioli, ha segnato 7 gol e fornito 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. In questa, con il Milan impegnato in Champions League, da tutti, soprattutto da Brahim Díaz, ci si aspetta un ulteriore salto di qualità.

Firmerà oggi il suo nuovo contratto con il Diavolo, che lo ha rilevato dal Real Madrid in prestito oneroso biennale, fino al 30 giugno 2023. Il Milan, quindi, avrà l'opportunità di riscattare Brahim Díaz nel calciomercato estivo 2023 per 22 milioni di euro. Con il Real Madrid che, se vorrà riavere il giocatore, potrà contro-riscattarlo versandone ai rossoneri 27.

Brahim Díaz, che non vedeva l'ora di far ritorno in rossonero, ha glissato ieri sull'argomento del numero 10. Ed anche dal club hanno negato gli sia stato offerto come 'incentivo' per lasciare la 'Casa Blanca' e tornare a Milano. Vedremo oggi, quindi, se le indiscrezioni sull'importante investitura saranno confermate.