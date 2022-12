Milan, il brand cresce: adesso è il primo club italiano al mondo

Il Milan è ritornato nell'élite del calcio italiano ma, a quanto pare, anche nel mondo il club rossonero si sta rilanciando in grande stile

Daniele Triolo

Scudetto sul campo, poi quello del brand. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan comanda anche qui. Il marchio A.C. Milan, infatti, è primo - tra i club italiani - nei mercati di Stati Uniti d'America e Cina, nonché in costante crescita.

Il dato emerge dal lavoro dello studio di ricerca 'YouGov', che ha analizzato i numeri del 'Football Index', ovvero l'indice di notorietà, gradimento e qualità dei brand calcistici nel mondo. Il Milan è il primo marchio in Italia, davanti a Napoli (3°) e Juventus (4^), con, nel mezzo, il Real Madrid al secondo posto.

Nel mondo comanda il Milan: numeri e dati — Il Diavolo ha rafforzato la propria leadership, con un punteggio salito da 21,5 a 24,1 tra la stagione scorsa e quella in corsa. Inoltre, il Milan è anche il primo club italiano nei mercati esteri più rilevanti. Negli U.S.A. è ottavo in classifica, dietro ai top club europei ma davanti a Inter (10^), Juventus (12^) e Roma (14^). In Cina è secondo, dietro solo al Real Madrid e davanti a Barcellona, Inter, Manchester United, Juventus e Liverpool.

L'indice di salute del brand è calcolato dal 'Football Index' sulla base di sei indicatori. Ovvero, avere giocatori ed allenatori di interesse, la gestione del club, la cultura del tifo, la tradizione del club, il gioco avvincente e la 'percezione' di successo. I rossoneri, reduci dalla vittoria dello Scudetto 2022, hanno tradizione, da sempre sono riferimento nel mercato internazionale e hanno nel management il valore aggiunto.

Crescita costante del brand: il primo passo per la risalita — I conti sono in ordine, la bacheca sta tornando a riempirsi, i tifosi sono in festa e gli imprenditori vedono di buon occhio il club rossonero, passato di recete da Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro. Lo studio di 'YouGov', ha puntualizzato 'La Gazzetta dello Sport', ha confermato, di fatto, quanto emerso da un'altra analisi, quella del 'Brand Finance Institute'. Che aveva riconosciuto il Milan come club cresciuto più velocemente nel mondo per valore del proprio marchio.

Nell'ultima stagione, addirittura, del 76%! Inutile negarlo: il 19° Scudetto ha moltiplicato il valore commerciale del Milan in moltissimi settori. Dai social, dove il video con il discorso di Zlatan Ibrahimović nello spogliatoio a Reggio Emilia è stato il più visto a livello globale tra il 23 e il 25 maggio 2022 su Instagram, al Museo di Casa Milan, "assaltato" da oltre 8mila visitatori nei giorni precedenti alla vittoria del campionato.