Milan tornato al lavoro. Ecco quando rientrerà in gruppo Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta rispettando la tabella di marcia per il suo rientro in campo dopo l'operazione al ginocchio

Daniele Triolo

Iniziato - davvero - il countdown per rivedere Zlatan Ibrahimovic pienamente inserito nel suo Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come la squadra di Stefano Pioli sia tornata al lavoro, a Milanello, ieri pomeriggio. Con un occhio al recupero dei suoi tanti infortunati e nell'attesa di volare a Dubai il prossimo sabato 10 dicembre.

Milan, Ibrahimovic pronto a tornare da Pioli — Il Milan, per l'occasione, svolgerà un training camp di dieci giorni, disputerà due amichevoli internazionali prestigiose (il 13 contro l'Arsenal, poi il 16 contro il Liverpool) a temperature più miti per sostenere una buona preparazione invernale. Simon Kjær e Charles De Ketelaere, appena eliminati dai Mondiali in Qatar, si uniranno ai compagni a Dubai, a ritiro già cominciato, dopo qualche giorno di vacanza.

Al momento, ha ricordato il quotidiano romano, sono cinque i giocatori del Milan convalescenti. Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers preoccupano meno: ieri hanno svolto lavoro personalizzato e tra non molto saranno in gruppo. Quello che, invece, avrà bisogno di più tempo è Alessandro Florenzi. Ma quando recupererà Ibrahimovic? Il Milan non vede l'ora che ritorni il suo condottiero.

Per Florenzi ci vorrà un po' più di tempo — Dopo le 'rassicurazioni social' di due sere fa, Zlatan dovrebbe tornare in gruppo lunedì 5 dicembre, a tre giorni dal test match contro il Lumezzane, previsto a Milanello per giovedì 8 dicembre alle ore 14:30. Mendes propone un'alternativa a Ziyech: le ultime di mercato >>>