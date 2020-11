Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (09/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Zlatan Ibrahimović, centravanti del Milan. “Incredibra” è il titolo della ‘rosea‘. Il bomber svedese prima centra un incrocio dei pali di testa, poi sbaglia un calcio di rigore e, infine, segna al 93′ il gol del definitivo 2-2 di Milan-Verona. In prima pagina, anche un richiamo ai pareggi, 1-1, di Juventus e Inter, entrambe in trasferta, rispettivamente contro Lazio ed Atalanta. In alto, sotto la testata, si parla dello scandalo tamponi uscito fuori con la Lazio: il laboratorio di Avellino, ora, rischia di essere incriminato per epidemia colposa. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si sfoga contro il provvedimento di alcune ASL che hanno vietato la partenza dei calciatori verso le rispettive Nazionali.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA