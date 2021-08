Milan, poca concretezza offensiva: senza Ibrahimovic si segna poco

Senza Ibrahimovic, il Milan fa fatica a trovare la via del gol: gli attaccanti a disposizione di Pioli devono aver maggiore concretezza

Riccardo Varotto

Il Milan spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic il più velocemente possibile. Lo svedese sta svolgendo da tempo un programma di recupero personalizzato con l'obiettivo di tornare in campo dopo l'operazione al ginocchio effettuata a giugno. Da Milanello, non trapelano buone notizie, ma il Diavolo non si farà trovare impreparato avendo Olivier Giroud.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco del Milan, sottolineando come ci sia tanta qualità ma poca concretezza. In effetti, ciò che dice la rosea è vero: Brahim Diaz, Rafael Leao e Ante Rebic hanno grandi doti tecniche, ma non hanno troppi gol nelle gambe. Questo può essere un problema qualora Ibrahimovic dovesse avere altri problemi nel corso della stagione (non è una cosa da escludere vista l'ultima annata parecchio tormentata) e Giroud dovesse avere qualche difficoltà nell'ambientamento.

In casa Milan nessuno si augura ciò, ma per stare più tranquilli sarebbe bene migliorare la freddezza sotto porta degli attaccanti a disposizione di Stefano Pioli. Leao e Rebic soprattutto, dovrebbero lavorare anche sulla continuità, dato che spesso si prendono pause lunghe e preoccupanti.