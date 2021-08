Milan, si allungano i tempi per Ibrahimovic: salta la prima di Serie A

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato anche ieri in palestra. Servirà forse qualche giorno in più per tornare in campo

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha lavorato in palestra anche nei giorni di riposo della squadra rossonera. Difficilmente, però, potrà essere in campo per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Ed è a rischio anche la sua presenza nella seconda partita, quella di domenica 29 agosto a 'San Siro' contro il Cagliari. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

A quel punto, c'è da capire se il Commissario Tecnico della Svezia, Janne Andersson, lo convocherà per gli impegni della selezione scandinava per le qualificazioni mondiali (si riparte subito dal big match contro la Spagna). Ibrahimovic sta benissimo e, in caso di convocazione, potrebbe rispondere alla chiamata della sua Nazionale. Ma sarebbe opportuno, per lui, presentarsi a giocare con la Svezia senza prima essere rientrato in campo per il Milan?

Ibrahimovic è intelligente e ha più volte detto che la sua priorità è quella di tornare a giocare per il Milan. Il quale, da domani, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, lo aspetta a braccia aperte. Si pensava che potesse tornare a lavorare sul campo ed a correre un po' prima, invece i tempi si allungano. Questo nonostante Ibrahimovic, con una costanza incredibile, abbia seguito alla perfezione il programma per lui preparato al fine di tornare il prima possibile dall'infortunio.

Questo perché il Milan, è vero, ha bisogno di Ibrahimovic sul terreno di gioco. Ma anche lo stesso Zlatan ha bisogno di tornare ad indossare presto la maglia rossonera, di ritrovare sé stesso e quell'adrenalina che lo fa sentire sempre vivo, anche alla soglia dei 40 anni. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>