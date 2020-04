Milan, Pioli si gioca il proprio futuro in dodici partite

NEWS MILAN – Il campionato di Serie A 2019-2020 potrebbe ripartire tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno: qualora ripartisse, come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, non si preannuncerebbe, di certo, come una passeggiata di salute per il Milan di Stefano Pioli.

A ‘Casa Milan‘ sono molto interessati ai risultati ed al rendimento che la squadra rossonera dovrà produrre anche perché, con lo stesso Pioli in panchina, nonostante il buon lavoro compiuto, spesso il Milan è andato incontro a tonfi ingiustificabili ed inaccettabili che, di fatto, mettono a rischio la conferma del tecnico per la stagione 2020-2021.

Il tedesco Ralf Rangnick è il favorito per sostituirlo, ma Pioli avrà, in caso di ripartenza della Serie A, 12 partite per giocarsi il proprio futuro e tutte le chance di un’eventuale permanenza in panchina anche per l’anno venturo. Il fondo Elliott Management Corporation, nello specifico, per il ‘CorSport‘ non avrebbe gradito principalmente tre partite del Milan di Pioli.

Lo 0-5 subito a Bergamo dall’Atalanta prima di Natale, il 2-4 incassato nel derby dall’Inter dopo essere andato avanti di due gol nella prima frazione di gioco, e, per finire, l’1-2 interno contro il Genoa nell’ultima gara giocata dal Milan in campionato, lo scorso 8 marzo, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus.

Nelle prossime dodici partite, dunque, Pioli dovrà cercare anche di far ricredere l’amministratore delegato Ivan Gazidis, che all’inizio sembrava intenzionato a confermargli la fiducia, e che, al contrario, ora sembra seriamente intenzionato a destituirlo quando l’attuale campionato chiuderà i battenti.

Fra i tanti obiettivi di Pioli c’era anche la valorizzazione di calciatori giovani e di talento su cui il Milan puntava o punta: missione riuscita, per esempio, con Ismaël Bennacer, ma fallita con Lucas Paquetá e Rafael Leão, costati, al Diavolo, quasi una settantina di milioni di euro. DOVE POTREBBE ANDARE PAQUETÁ? SCOPRILO QUI >>>