Milan – Pioli, obiettivo Europa: ma c’è un precedente negativo…

MILAN NEWS – Nonostante le voci insistenti sull’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, Stefano Pioli continua a lavorare con la squadra a Milanello, che sarà impegnata oggi nella prima sessione di allenamenti collettivi. L’obiettivo dell’allenatore del Milan è molto semplice: portare la sua squadra in Europa. La ‘Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ricorda però un precedente negativo che riguarda l’esperienza nerazzurra di Pioli che, subentrato a Frank De Boer, riuscì a rialzare l’Inter inanellando 9 vittorie consecutive tra campionato e coppe. Ma a fine stagione fu crollo totale con 2 punti conquistati in 7 partite, risultati che condannarono Pioli all’esonero.

