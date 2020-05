Calciomercato Milan – Difficile pensare a Sabitzer: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Sarà un Milan rivoluzionato quello della prossima stagione. Innanzitutto in panchina, con l’arrivo di Ralf Rangnick sempre più vicino. Dopo l’arrivo del tedesco, la società rossonera dovrà fare i conti con il restyling di una rosa che ha bisogno di qualche innesto di qualità per decollare. Uno dei nomi accostati al Milan in queste settimane è quello di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco del Lipsia. Il giocatore è un pupillo di Rangnick ma, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il suo arrivo è tutt’altro che facile perché il club tedesco chiede 35 milioni di euro, cifra forse troppo elevata per le casse del Milan.

