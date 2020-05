Milan, si parte oggi con gli allenamenti collettivi: un solo giocatore assente

MILAN NEWS – Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il Milan, dopo un giorno di riposo concesso da Stefano Pioli, tornerà ad allenarsi a Milanello, stavolta in maniera collettiva. I giocatori, che nei giorni scorsi hanno svolto lavori individuali sia fisici che tecnici, potranno finalmente tornare a respirare un po’ di normalità. Partirà di fatto oggi la rincorsa all’Europa League e alla finale della Coppa Italia. Ci sarà soltanto un rossonero che mancherà all’appello: si tratta di Franck Kessie, ancora in quarantena dopo il ritorno dalla Costa d’Avorio.

