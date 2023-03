Napoli-Milan, occasione rossonera: Pioli cerca la scossa

La settimana di Napoli-Milan , si legge. Tredici mesi fa i rossoneri, reduci da due pareggi deludenti con Salernitana e Udinese, si imposero per 1-0 al Maradona grazie a un gol di Olivier Giroud. Il Milan giocherà a Napoli dopo aver affrontato Salernitana e Udinese e dopo ospiterà l’Empoli, così come successo nel campionato scorso. L’avvicinamento alla sfida in Campania, rispetto a un anno fa, è andato peggio: nel febbraio 2022 il Milan ottenne due punti con Salernitana e Udinese, nel marzo 2023 uno solo. E poi c’è la differenza principale: il 6 marzo 2022 Napoli-Milan valeva il primo posto , perché azzurri e rossoneri erano appaiati in testa alla classifica con 57 punti (Inter terza a 55). Oggi i partenopei sono involati verso lo scudetto.

La partita di domenica, continua Tuttosport, varrà comunque tanto, sia per la zona Champions del Milan, sia per le prossime due sfide nella coppa europea. Per vincere al Maradona, serve una mossa di Pioli, che possa dare la scossa e scuotere il Milan: Questo per riprendere la corsa in Serie A e far sì che le percentuali di qualificazione alle semifinali di Champions siano meno squilibrate di quanto la stagione e i momenti delle due squadre possano far pensare. Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima