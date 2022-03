Milan, Pioli moltiplicatore di valore: fa diventare campioni i giovani

Stefano Pioli, tecnico del Milan dall'ottobre 2019, sta facendo un grandissimo lavoro alla guida della squadra rossonera. Parlano i numeri

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, si sofferma in particolare sul suo tecnico, Stefano Pioli. Con lui, infatti, il Diavolo è tornato in Champions League, ovvero nell'Europa che conta. E con lui al timone, nelle ultime due stagioni (in questa con più convinzione) sta lottando per lo Scudetto.

Ci sta riuscendo, secondo il quotidiano torinese, con giocatori giovani, lavorando con competenza, vincendo anche qualche scommessa. Per esempio Mike Maignan, giunto dal Lille per 15 milioni di euro bonus inclusi e che oggi vale praticamente il doppio, almeno 30 milioni di euro.

Anche la valutazione di Pierre Kalulu è cresciuta in maniera esponenziale. Non soltanto per il suo gol contro l'Empoli. Preso per 480mila euro dall'Olympique Lione (indennità di formazione al club che lo ha cresciuto), oggi il difensore transalpino vale, secondo 'Tuttosport', almeno 15 milioni di euro.

E, sicuramente, può crescere fino al livello di Fikayo Tomori, pagato circa 30 milioni di euro al Chelsea e che oggi, titolare inamovibile del Diavolo, vale almeno 50 milioni di euro. Valutazione simile anche per Theo Hernández. Strappato da Paolo Maldini al Real Madrid per poco meno di 22 milioni di euro, oggi è il terzino sinistro più forte dl'Europa e vale tra i 50 ed i 55 milioni di euro.

Soldi che potrebbero anche non bastare per prenderlo dal Milan. Ma Pioli ha saputo ottenere il meglio anche da due giovani scommesse Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, pagati rispettivamente 17 e 21 milioni di euro. Investimenti dal rendimento sicuro, con il franco-algerino che costa non meno di 30 milioni di euro. L'italiano, invece, entro fine stagione, potrebbe avere una quotazione di almeno 40 milioni di euro.

Nel Milan di Pioli, per lungo tempo, ha brillato Alexis Saelemaekers, che oggi non vive un gran momento di forma. Non bisogna, però, dimenticare, quanto ha fatto dal suo arrivo l'ex Anderlecht. Preso per 8 milioni di euro, oggi per il quotidiano torinese vale almeno 20 milioni di euro. Infine, Rafael Leão, pagato 28 milioni di euro, oggi ne vale 50. E se segnasse di più, chissà a quanto potrebbe schizzare la sua valutazione. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

