Milan, Pioli manager all’inglese: avrà poteri quasi assoluti a Milanello

Stefano Pioli non sarà più semplicemente l'allenatore del Milan. Il tecnico rossonero avrà più poteri, come un manager all'inglese

L'edizione odierna de 'La Repubblica' parla del Milan e, in particolar modo, del suo allenatore: Stefano Pioli. Secondo il quotidiano, infatti, il tecnico rossonero sarà ancora più al centro del progetto, tanto da avere poteri decisionali quasi assoluti. Una sorta di manager all'inglese, modello al quale si ispira il nuovo Milan targato Cardinale. "Pioli dispensa ottimismo nel suo staff – si legge tra le colonne de 'La Repubblica' –, spiegando che la squadra in costruzione sarà comunque all’altezza anche della Champions, malgrado la terza fascia al sorteggio. L’allenatore, senza Maldini e Massara (e senza Ibrahimovic), avrà poteri quasi assoluti a Milanello, nella gestione del gruppo e non solo. Sarà quasi un tecnico all’inglese, il che accresce parecchio le sue responsabilità e l’attesa per le sue parole al raduno del 10 luglio". Milan su Hjulmand: scambio con il Lecce >>>