Milan, Pioli vede nerazzurro: bisogna inseguire l’Inter in classifica

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è chiamato ad infilare quante più vittorie possibili a maggio per centrare il quarto posto in Serie A

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli che, con il pareggio conquistato allo stadio 'Olimpico' di Roma, ha toccato quota 57 punti in classifica, proprio come i giallorossi di José Mourinho. Con il successo, però, dell'Inter contro la Lazio, anche i nerazzurri hanno agguantato le rivali - sempre con 57 punti - e sorpassato cugini e capitolini.

Questo perché, in attesa dell'ultimo confronto diretto che manca, Roma-Inter del prossimo weekend, la squadra di Simone Inzaghi vanta una miglior differenza reti. Ora Pioli sa che con il suo Milan deve riprendere a volare, in questo mese di maggio, se davvero al termine della stagione vorrà arrivare almeno quarto e qualificarsi, dunque, per la prossima edizione della Champions League.

Milan, per il quarto posto ci sarà da sudare — Il Diavolo sarà chiamato a due scontri interni consecutivi, contro Cremonese (mercoledì 3 maggio alle ore 21:00) e Lazio (sabato 6 maggio alle ore 15:00) nei quali dovrà cercare di rosicchiare punti. Tanto a Inter e Roma, quanto agli stessi biancocelesti. Per 'Tuttosport', i destini di Milan e Inter - in particolare - sono legati a doppio filo per la terza stagione consecutiva.

Le ultime due stagioni le hanno trascorse a duellare per lo Scudetto, portandone a casa uno a testa; questa, invece, è vissuta con il comune ridimensionamento della lotta per un posto nella Champions League 2023-2024. Ma è nobilitata dall'aver conquistato la semifinale di Champions League, dove si sfideranno per accedere alla finale in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno.

Riuscirà il Diavolo a riconfermarsi in Champions? — Adesso è il Milan di Pioli, però, a dover recuperare terreno. Nell'ultimo mese e mezzo, il Diavolo ha battuto soltanto due volte il Napoli (in campionato e in Champions) e il Lecce. Per il resto, cinque pareggi e due sconfitte. Contro gli avversari che giocano un calcio aperto, europeo, il Milan va a nozze con Theo Hernández, Brahim Díaz e Rafael Leão.

Contro avversari, invece, che praticano strategie di contenimento più serrate per lasciare meno metri quadrati alle folate dei velocisti di Pioli, il Milan fa una fatica tremenda. E spesso non porta a casa l'intera pota in palio. Questo mese di maggio appena iniziato, dunque, dovrà servire ai rossoneri per confermarsi in Champions. Ci riuscirà?