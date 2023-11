Milan, il CorSera titola: “Avanti con Pioli, in arrivo Ibrahimovic”

Stop lungo per Thiaw

Sul caso infortuni, invece, oltre alla descrizione del preoccupante numero, viene messo in risalto il più recente, quello di Thiaw, che, essendo coinvolto anche il tendine, rischia uno stop di più di due mesi. Necessario, dunque, un intervento sul mercato, avendo anche Kalulu e Pellegrino ai box. In ottica trasferimenti il Milan si sta muovendo verso Kelly e Kiwior per quanto riguarda la difesa, mentre In attacco si osservano con attenzione i profili di David e Adams in Ligue 1. Infine, Bennacer si è messo alle spalle il grave infortunio ed è vicino al rientro, forse già sabato contro il Frosinone. LEGGI ANCHE: Milan, via Pioli? I possibili traghettatori e il nome per il futuro >>>