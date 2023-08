Milan, la rivoluzione tattica di Pioli: le differenze con il passato

In attacco invece sono stati presentati calciatori dotati di un'ottima tecnica come Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Noah Okafor che hanno concesso all'allenatore parmigiano uno spunto per cambiare modulo e passare da un 4-2-3-1 ad un 4-3-3. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, in tale schema mancherebbe la presenza di un regista classico, difatti Rade Krunic ha la tendenza di toccare troppo la palla.