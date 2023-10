Milan, Pioli non impone dogmi: gli ingredienti della rinascita post derby

Milan, la cura di Stefano Pioli non prevede dogmi

Stefano Pioli, negli anni al Milan, ha sempre tenuto lo spogliatoio in maniera eccellente, senza mai arrivare allo scontro con nessuno. Tutti si sentono parte del progetto e nessuno è scontento. A questo si aggiunga l'assenza di dogmi nel suo guidare la squadra e la capacità di cambiare pelle alla squadra per arrivare al risultato. Questo ha permesso di non perdere in Champions League e, soprattutto, di non lasciare punti per strada contro le medio-piccole in Serie A. LEGGI ANCHE: Gol di Pulisic, Caressa duro: "Una presa per i fondelli" >>>