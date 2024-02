Milan, la difesa è un disastro. Boom di gol subiti, ma spunta una soluzione

Il Milan sta subendo troppi gol in questa stagione . Un dato chiaro, rafforzato dai 7 gol presi nelle ultime due partite disputate. 'Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto proprio sui problemi in difesa dei rossoneri. Ma esiste una soluzione? Il quotidiano cerca di dare una risposta parlando di un possibile piano di Stefano Pioli, allenatore del Diavolo .

Difesa Milan, dati disastrosi

Il Milan, si legge, ha registrato solo tre clean sheet nel corso del 2024. La porta milanista è rimasta inviolata solamente nella trasferta di Empoli (vittoria per 0-3), nel successo per 1-0 contro il Napoli a San Siro e nella gara d’andata degli spareggi di Europa League contro il Rennes. Un dato che si amplifica se si guarda all’intero cammino stagionale, dove in 25 partite di campionato sono 31 i gol subiti e solo nove le gare senza subire reti. In campo internazionale, tra Champions ed Europa League, i rossoneri hanno confermato la permeabilità della loro fase difensiva incassando 8 gol nella fase a gironi di Champions (4 dal Psg, 3 dal Borussia Dortmund e 1 dal Newcastle) ai quali si aggiungono i tre subiti due giorni fa in casa del Rennes per un totale di 11. Il Milan, quindi, ha subito 45 gol in 35 gare ufficiali, una media preoccupante di 1,28 gol incassati a partita.